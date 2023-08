Ausblick: Durch den Rückfall unter das März-Hoch (15.706 Punkte) per Tagesschluss habe sich das Chartbild im DAX wieder eingetrübt.



Das Long-Szenario: Um den jüngsten Abwärtsschub zu kontern, müsste der deutsche Leitindex zunächst über 15.706 steigen und den Re-Break mit einem Anstieg an den Bremsbereich bei 15.800/15.803 Zählern bestätigen. Darüber würde mit der 15.900er Marke und dem GD100 (15.929) der nächste Widerstand warten. Oberhalb des mittelfristigen Durchschnitts müsste es dann an, besser noch über die 16.000er Barriere gehen. Über der runden Tausender-Marke wären die nächsten Hürden bei 16.030 (= das 2021er-August-Hoch) und 16.060 (= das Vorwochenhoch) zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke dagegen zunächst auf das gestrige Tages- und neue Monatstief richten. Falle der DAX unter 15.664 zurück, müsste mit einem Test der 15.600er Marke gerechnet werden. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, dürfte es zu einem Rücksetzer an die Volumenspitze bei 15.500/15.525 kommen, die auch als mögliche Wendemarke für ein Pullback infrage käme. Unterhalb dieses Levels würden die Notierungen bei aktuell 15.360 auf die trendentscheidende 200-Tage-Linie treffen. (18.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am gestrigen Donnerstag bei 15.677 und damit unterhalb des März-Tops aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während sich die Blue Chips zur Wochenmitte noch knapp unterhalb von 15.800 Punkten hätten stabilisieren können, sei es gestern wieder abwärts gegangen. Schon zum Opening bei 15.713 habe der Index in der Verlustzone notiert (Vortagsschluss bei 15.789) und sei in einer ersten Verkaufswelle unter die 15.700er Marke abgesackt. Im Anschluss hätten sich die Kurse bis auf das Tageshoch bei 15.794 erholt, bevor neuer Verkaufsdruck aufgekommen sei und die Notierungen auf das späte Tagestief bei 15.664 gedrückt habe. Der Endstand bei 15.677 Punkten (-0,7%) habe etwas später nur unwesentlich höher gelegen.