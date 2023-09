Unter dem Strich hätten die Erdölpreise in der laufenden Woche abermals deutlich zugelegt. Ein Fass Nordseeöl habe zeitweilig mehr als 97 Dollar gekostet, die runde 100-Dollar-Marke rücke also näher. Der Preis für amerikanisches Rohöl sei erstmals seit Sommer 2022 über die Marke von 95 Dollar geklettert. Seit Anfang Juli seien die Preise um mehr als 20 Dollar gestiegen. Wichtigster Grund für die Preiszuwächse sei die künstliche Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland.



Um 11:00 Uhr gebe es Verbraucherpreise aus der Eurozone. Am Nachmittag stünden um 14:30 Uhr noch wichtige Inflationsdaten und mit dem Chicago-Einkaufsmanagerindex (15:45 Uhr) und dem Konsumklima Uni Michigan (16:00 Uhr) viel beachtete Konjunkturdaten auf dem Programm.



Gestern nach Börsenschluss habe der US-Sportartikelhersteller Nike (ISIN US6541061031 / WKN 866993) Zahlen zum abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 vorgelegt. Diese seien insgesamt zwar gemischt ausgefallen, hätten nachbörslich dennoch für einen Aufschlag von rund 7,5 Prozent gesorgt. Das sollte den heimischen Branchenvertreter wie adidas und PUMA frische Impulse geben. Weitere Unternehmensnachrichten seien ansonsten Mangelware.



Mit Material von dpa-AFX (29.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Freitag zunächst an seine Vortageserholung anknüpfen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Am Donnerstag sei der heimische Leitindex zunächst noch mit 15.138 Punkten bis zum Mittag auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, habe dann aber deutlich gedreht. Unterstützung habe es dabei aus Übersee gegeben, wo sich die US-Börsen ebenfalls hätten stabilisieren können.