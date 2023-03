Die Börsen in Asien hätten die Vortagsturbulenzen in Europa noch ein Stück weit nachvollzogen - vor allem im Bankensektor. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe um 0,8 Prozent nachgegeben. Der Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe zuletzt 1,5 Prozent verloren. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um 0,8 Prozent nachgegeben.



In den Mittelpunkt rücke im Tagesverlauf die Zinsentscheidung der EZB. Zwar habe die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten werde mittlerweile aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen großen Zinsschritt zur Bekämpfung der hohen Inflation vornehmen würden.



Auf Unternehmensseite stünden einige Zahlen im Fokus. Am Vorabend habe bereits MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) berichtet. Heute würden TAG Immobilien (ISIN DE0008303504 / WKN 830350), SYNLAB (ISIN DE000A2TSL71 / WKN A2TSL7), SUSE (ISIN LU2333210958 / WKN SUSE5A), Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002), DEUTZ (ISIN DE0006305006 / WKN 630500), Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) und am Abend der Post-Konkurrent FedEx (ISIN US31428X1063 / WKN 912029) folgen.



Im Blickfeld würden sich zudem nach einer Kapitalerhöhung Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) sowie nach der Ankündigung eines Wechsel im Vorstand die SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94) befinden. Und auch auf Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) dürften die Anleger weiter blicken. Der Autobauer habe am Vorabend einen Entwurf für den Kleinwagen mit dem Arbeitstitel "ID.2all" vorgestellt.



Mit Material von dpa-AFX (16.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Unterstützung der schweizerischen Nationalbank für die angeschlagene Credit Suisse (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) dürfte am Donnerstag zunächst für Durchatmen an den Börsen sorgen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Großbank habe sich bei der Notenbank Milliardenkredite gesichert. Das sollte vor allem im zuletzt unter die Räder geratenen Bankensektor, aber auch am Gesamtmarkt eine Stabilisierung und Erholung zur Folge haben.Der Broker IG habe den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 1,6 Prozent höher auf 14.970 Punkte berechnet. Am Vortag habe er 3,3 Prozent eingebüßt. Jones Industrial habe seine Verluste im Handelsverlauf sichtbar eingedämmt und 0,87 Prozent tiefer bei 31.874,57 Punkten geschlossen. An der NASDAQ-Börse hätten es die Indices sogar leicht in die Gewinnzone geschafft.