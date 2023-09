Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Mai nach wie vor in einer sehr flachen Sommerkorrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der geringe Abstand zum Jahreshoch sei bisher fürs gesamte Jahrtausend historisch. So einen geringen "drawdown" habe es zwischen Mai und September seit dem Jahr 2000 noch nie gegeben. Das könnte sich noch ändern, denn ein paar Tage habe die saisonal schwache Phase noch aufzubieten. Man sollte also wachsam sein.Sehr kurzfristig steuere der DAX erneut das untere Ende der "sell in may"-Range bei 15.660 an. Über 15.660 bleibe der DAX noch stabil und könnte heute bis 15.785/15.800 steigen. Über 15.825 hinaus zu kommen dürfte schwer werden. Im Erfolgsfall locke das Pivot-R3-Ziel 15.900. Noch eine Etage höhere wäre knapp 16.000 erreichbar. Unter 15.660 steuere der DAX auf das große Kreuzunterstützung bei 15.465/15.435 zu. Dabei würden vor allem die Tief aus Juli und August sowie die beiden 200-Tages-Linien (SMA+EMA) ins Auge stechen. Auf dem Weg dorthin wäre heute der Tages-Pivot-S3 bei 15.561 erreichbar. (07.09.2023/ac/a/m)