Ausblick: Mit dem Rückfall unter die 15.400er Marke habe der deutsche Leitindex eine charttechnische Haltelinie unterboten.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex den gestrigen Rücksetzer mit einem schnellen Re Break bei 15.400 kontern, sollte es im Anschluss auch zurück über das Volumenmaximum und die 15.500er Barriere gehen. Oberhalb dieses Levels wäre dann ein Sprint an das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 Punkten möglich. Mit einer neuen Jahresbestmarke im Gepäck hätte der DAX anschließend Platz für einen Hochlauf an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Zählern.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite seien die Unterstützungen dagegen einmal mehr neu sortiert. Der erste Halt könne nun wieder an der 15.300er Marke angetragen werden. Falle der DAX unter diese Haltelinie, müsste auf das gestrige Tagestief (15.287) und den Bereich um 15.275 Punkte geachtet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnten sich die Verkäufe bis an die Volumenspitze bei 15.250/15.225 ausweiten, bevor es eine Etage tiefer um die 15.200er Marke gehen würde. Würden die Blue Chips auch diese Unterstützung verlieren, würde schließlich die untere Kante der offenen Kurslücke vom 2. Februar bei 15.181 Punkten in den Fokus rücken. (22.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Schwache US-Börsen zogen den DAX gestern ins Minus - die deutschen Blue Chips gaben 0,5% auf 15.398 Punkte ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Schon zum Opening bei 15.451 Zählern habe der deutsche Leitindex gestern unter dem Vortagsschluss (15.478) notiert. Dabei sei auch das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) unterboten worden, das sich in den zurückliegenden Sitzungen auf 15.475/15.500 verschoben habe. Im Tief habe der DAX am Vormittag auf 15.287 zurückgesetzt, habe sich anschließend aber über weite Strecken an der 15.400er Marke stabilisieren können. Zur Schlussglocke seien die Kurse allerdings knapp unter die Haltelinie gerutscht.