Ausblick: Mit dem Schlusskurs unterhalb der runden Tausendermarke habe der DAX die nächste charttechnische Haltelinie auf dem Weg nach unten durchbrochen.



Das Long-Szenario: Um die aktuelle Abwärtsbewegung umzukehren, müsste der Index im ersten Schritt über die 13.000er Marke zurückkehren und den Re-Break per Tagesschluss bestätigen. Als mögliche Kursziele böten sich hier die kleineren Hürden bei 13.050 und 13.085 an. Darüber sollten der GD50 und die Volumenspitze bei 13.200/13.225 überboten werden. Die nächsten Widerstände wären dann am Mai-Tief bei 13.381, am GD100 bei 13.459 und am Juli-Top bei 13.515 bzw. an der Januar-Abwärtstrendgerade knapp unterhalb von 13.600 zu finden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt nun bei 12.952 zu finden, wobei nur wenig tiefer auch das gestrige Tagestief stützend wirken könnte. Falle der DAX unter dieses Niveau, sollte ein Test der Auffangzone bei 12.818/12.800 einkalkuliert werden. Darunter würde der Bereich um 12.650/12.600 (Juli-Aufwärtstrendgerade) in den Fokus rücken, bevor sich die Haltezone um 12.400 als mögliche Unterstützung anbieten könnte. Hier dürfte vor allem das bisherige Jahrestief bei 12.391, aber auch das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) eine gewisse Stützkraft entfalten. (16.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Während der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Mittwoch nur intraday unter die 13.000er Barriere rutschte, ging es am gestrigen Donnerstag auch per Schlusskurs unter die psychologisch wichtige Haltelinie zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der DAX zunächst im Plus gestartet (Opening bei 13.040, 12 Zähler über Vortagsschlusskurs) und habe sich wenig später auf das Tageshoch bei 13.111 Punkten geschoben. Im weiteren Verlauf habe die Aufwärtsdynamik jedoch spürbar nachgelassen, und die Notierungen seien in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief sei das Aktienbarometer bis auf 12.927 abgerutscht, habe von dort aber noch einmal kurzzeitig über 13.000 steigen können. Am Ende habe der Index allerdings erneut nachgegeben und sei bei 12.957 (-0,5%) aus dem Handel gegangen.