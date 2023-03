Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich nun in erster Linie auf die Gesundheit des US-Bankensektors, nachdem die SVB Bank in der gestrigen Sitzung um 60% eingebrochen sei, was zu der trüben Stimmung bei anderen ähnlichen Unternehmen beigetragen habe. Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) verliere angesichts der Ungewissheit mehr als 7%, während die Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) ihre gestrigen Kursverluste ausweite und um mehr als 3,5% nachgebe.



Die zurückgehende Kreditnachfrage bereite dem Unternehmen Hypoport (ISIN DE0005493365/ WKN 549336) große Probleme. Der Aktienkurs des Unternehmens sei heute um mehr als 8% eingebrochen, nachdem schwache Zukunftsprognosen veröffentlicht worden seien. So rechne das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von bis zu 10% und einem EBIT-Rückgang von 30%. Am Montag sei mit einer weiterhin hohen Volatilität der Aktien des Unternehmens zu rechnen, da dann die Finanzergebnisse vorgelegt würden.



Deutlich besser sehe es bei den Aktien von Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) aus, die zwar fast 3,5% verlieren, aber von den guten Prognosen des Unternehmens profitieren würden. Der Hersteller strebe für 2023 einen Umsatz zwischen 55 und 57 Milliarden Euro an, gegenüber früheren Erwartungen von 52 Milliarden Euro. Darüber hinaus werde das Unternehmen eine erste Dividende von 1,30 Euro je Aktie zahlen.



