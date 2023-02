Die Aktien der Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) würden heute fast 4% verlieren, obwohl die Quartalsergebnisse die Erwartungen der Analysten erfüllt hätten. Die Stimmung sei vor allem durch die nach unten korrigierten Prognosen für 2023 beeinflusst worden. Das Unternehmen gehe nun davon aus, dass der Nettogewinn im Jahr 2023 1,7 Mrd. Euro erreichen werde, fast 11% weniger als von Analysten erwartet. Das Unternehmen beabsichtige außerdem, sein Verlustbudget zu erhöhen, da die Wahrscheinlichkeit von außerordentlichen Verlusten gestiegen sei.



Die Aktie des Schweizer Pharmaunternehmens Novartis verliere heute aufgrund eines Umsatzrückgangs im vierten Quartal 2022. Das Unternehmen spüre immer noch die Auswirkungen der Umstrukturierung des Unternehmens. Positiv für die Anleger sei die Entscheidung, die Dividende von 3,1 auf 3,2 Franken pro Aktie zu erhöhen.



Die Futures auf den DAX/ DE30 würden heute niedriger gehandelt. Der Index notiere leicht unter dem 78,6%-Retracement. (01.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwochshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt eine leichte Stimmungsaufhellung bei den Anlegern, die auf die heutige FOMC-Entscheidung zu den US-Zinsen warten, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verzeichne heute moderate Rückgänge und halte sich weiterhin in der Nähe der Konsolidierungszone im Bereich der jüngsten lokalen Höchststände. Wir haben einen sehr interessanten Tag vor uns, so die Experten von XTB. Heute erwarte man u.a. den ADP-Bericht für November, die JOLTS-Daten für Dezember und den ISM-Index für die Industrie für Dezember. Um 20:00 Uhr werde man die Entscheidung des FOMC erfahren, und um 20:30 Uhr gebe es eine Pressekonferenz von Jerome Powell. Nach Börsenschluss an der Wall Street werde Meta Platforms seine Zahlen präsentieren.