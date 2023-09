Paris (www.aktiencheck.de) - Zitat Freitag: "Der DAX hat heute Anstiegschancen, das Ziel ist vor allem knapp 16.000..."; sehr gut, der DAX erreichte pünktlich zum dritten von vier großen Verfallsterminen des Jahres 2023 noch ca. das Ideallevel nach "open interest" bei DAX ~16.000 (erreicht 15.989/15.992), wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das war ein künstlicher Kraftakt, denn noch Donnerstagmittag taktete der DAX nahe 15.660.DAX Standortbestimmung: 1. Da der erste Teil des Anstiegs vom 18.08. "3-wellig" gewesen sei, sei es nur eine Flagge in der aktiven Sommerkorrektur. Das Gegenteil werde nur über 16.530 bewiesen, wovon die Analysten der BNP Paribas nicht ausgehen würden. 2. Über 15.565 liege ein kleiner Aufwärtstrend innerhalb einer mehrtägigen Flaggenverbreiterung vor. 3. Der DAX sei bei 16.000, an der Unterkante der "Ichimoku"-Wolke (15.992) nicht weiter gekommen. Die "Ichimoku"-Zukunftswolke sei klar "rot", kein bullisches Zeichen. 4. Die schwarze Docht-Tageskerze von Freitag, mit Dochtspitze an der Unterkante der "Ichimoku"-Wolke (15.992) sei ein kleines Warnzeichen und lade nicht zum unmittelbaren DAX Kauf 6 ein. (18.09.2023/ac/a/m)