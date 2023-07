Paris (www.aktiencheck.de) - DAX Monster-Rally nach einer krassen Bärenfalle im Sommertheater bei 15.660-x. Eine ungezügelte Kauflust führte den DAX gestern nicht nur bis zum Ziel 15.938/15.942, sondern sogar über 16.000 bis zu einer weiteren offenen Kurslücke bei 16.039, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Bei 16.039 verlaufe auch in etwa der Abwärtstrend vom Allzeithoch. Im Zuge des erlangten extremen Überkauftstatus im Stundenkerzenchart wäre eigentlich eine stundenlange DAX Konsolidierung von 16.040 bis 15.942/15.915 angemessen. Bedingt durch das hohe DAX Aufwärtsmomentum, den bullischen Kerzencharakter (geschlossener weißer Kerzenkörper zeige Kaufbereitschaft von früh bis spät an) und den abermals klar unter die Schlüsselstelle 17,0 kollabierenden VDAX NEW, könnten direkt fortsetzende DAX Anstiegssequenzen freilich nicht ausgeschlossen werden. (13.07.2023/ac/a/m)