Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 16.204 habe der DAX die bullishe Auflösung des kleinen V-Umkehrmusters gestern knapp verpasst.



Das Long-Szenario: Könne der Index heute an die positiven Tendenzen vom Vortag anknüpfen, sollte es zunächst (wichtig: per Tagesschluss) über das Verlaufshoch vom 3. Juli bei 16.209 gehen. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Vorstoß an das amtierende Juli-Hoch vom Mittwoch bei 16.241 Punkten. Die nächsten Hürden könnten anschließend bei 16.290 sowie am Bremsbereich bei 16.332/16.336 angetragen werden, bevor das aktuelle Rekordhoch bei 16.427 als Widerstand nachrücken würde. Springe der DAX auf ein neues Allzeithoch, wäre der Weg vorerst frei von weiteren charttechnischen Hürden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung seien die Haltestellen nach der gestrigen Sitzungen nach oben verschoben worden. Der erste Halt sei nun direkt an der 16.200er Marke zu finden, wenig tiefer sollte das Vorwochenhoch bei 16.185 stützend wirken. Unterhalb dieses Niveaus müsste auf die bekannte Auffangzone aus dem 2021er August-Hoch bei 16.030 und der 16.000er Barriere mit dem GD50 geachtet werden. Breche der DAX dort nach unten durch, könnte es zu einem Rückfall bis 15.900 kommen. (21.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es gestern mit einem Tagesgewinn von 0,6% auf einen Endstand bei 16.204 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt habe, sei gestern neue Kaufdynamik in den Markt gekommen. Dabei seien die Notierungen bei 16.059 zunächst schwächer in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 16.109) und direkt nach dem Opening auf das Tagestief bei 16.051 gefallen. Von dort hätten sich die Kurse jedoch zusehends erholt und seien noch in der ersten Handelsstunde in die Gewinnzone zurückgekehrt. In der Spitze seien die Blue Chips am Nachmittag dann sogar bis auf 16.211 Zähler gestiegen.