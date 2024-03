Apple setze bei der Erweiterung des iPhone-Betriebssystems um Künstliche Intelligenz (KI) auf Technologie von Google. Zwar habe Apple auch eine eigene KI entwickelt, für Funktionen im Zusammenhang mit Generativer KI solle aber auf "Gemini", einer Weiterentwicklung der Google-KI "Bard" zurückgegriffen werden. Bisher habe Apple ggü. anderen Technologiekonzernen bei der Einführung von KI in seinen Produkten den Anschluss verloren. Unter Generativer KI verstehe man die Erstellung von vollständigen Texten, Bildern oder Videos anhand weniger Stichworte.



SEFE Securing Energy for Europe Gmbh (ehemalig Gazprom Germania und verstaatlicht während der Energiekrise) plane ab dem Jahr 2028 den Bezug von Flüssiggas (LNG) aus Abu Dhabi. Über einem Zeitraum von 15 Jahren sollten pro Jahr rd. 1 Mio. t LNG bezogen werden. Das Gas werde aus dem Ruwais-Projekt (LNG-Export-Anlage im Nahen Osten und Nordafrika) bezogen. SEFE sei neben Uniper & VNG einer der größten dt. Gaskonzerne.



Vor der FOMC-Sitzung (Zinsentscheidung der FED am Mittwoch) würden sich die Devisenhändler nicht wirklich aus der Deckung trauen. Der EUR/USD schließe kaum verändert.



Ölpreise hätten sich zum Beginn der Woche aus Angst um anhaltende Versorgungsengpässe verteuert. Die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien würden nach den weiteren Angriffen vom Wochenende negativ nachwirken.



Im Sog der positiven chinesischen Wirtschaftsdaten sei der Kupferpreis wieder über USD 9.000 pro Tonne geklettert (höchster Wert seit zwölf Monaten). Kupfer werde von vielen Börsenexperten als Indikator für die "Gesundheit der Weltwirtschaft" angesehen (überdies sei China auch der weltgrößte Kupferkonsument).







An der Wall Street wurde die Entwicklung des NAHB-Hausmarktindex positiv gewürdigt. Mit einem vierten Anstieg des NAHB in Folge und der Aussicht auf fallende Leitzinsen (und damit auch Hypothekenzinsen) hätten insbesondere Immobilienaktien sowie die Techwerte der NASDAQ ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) profitiert. Für den DAX scheine das nachhaltige Überspringen der 18.000-Marke eine Herausforderung zu sein. Die beiden Versicherungsunternehmen Gothaer und Barmenia dürften fusionieren. Das Bundeskartellamt habe die Fusion gebilligt. Mit Beitragseinnahmen von über EUR 7 Mrd. würden die beiden Versicherer in die Top 10 der Branche in Deutschland aufsteigen.