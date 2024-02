Im Blickfeld stehe derweil auch der Batteriekonzern VARTA (ISIN DE000A0TGJ55 / WKN A0TGJ5). Aufgrund eines Hackerangriffs habe das Unternehmen seine IT-Systeme und die Produktion herunterfahren müssen.



Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) dürfte von einer Hochstufung durch die Ratingagentur S&P profitieren. Hier laute die Einschätzung nun "AA-" nach bislang "A+". Die Société Générale werde derweil optimistischer für BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11). Sie habe die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 54 Euro erhöht.



Und auch TUI (ISIN DE000TUAG505 / WKN TUAG50) dürfte im Blickfeld der Anleger bleiben. Hier hätten die Aktionäre des weltgrößten Reisekonzerns auf der Hauptversammlung am Dienstag für einen Abschied von der Londoner Börse gestimmt. Damit wäre der Weg geebnet für eine Rückkehr in den MDAX.



Im Fokus würden zudem weiterhin die enorm starken Rüstungswerte um Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000), HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) und RENK (ISIN DE000RENK730 / WKN RENK73) bleiben.



Die zinssensiblen Tech-Werte hätten am Dienstag in den USA besonders unter Druck gestanden. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 1,6 Prozent auf 17.600,42 Zähler verloren. Für den Leitindex Dow Jones Industrial sei es am Ende 1,4 Prozent auf 38.272,75 Zähler nach unten gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 1,4 Prozent auf 4.953,17 Zähler verloren.



Die Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) 0,7 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen sei, habe der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) nach der jüngsten Feiertagspause 0,5 Prozent zugelegt. Weiterhin nicht gehandelt werde auf dem chinesischen Festland. (14.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Überraschend hohe US-Verbraucherpreise haben den DAX am Dienstag deutlich belastet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex sei am Ende 0,9 Prozent tiefer bei 16.880,83 Punkten aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte sich der DAX noch etwas weiter von der 17.000-Punkte-Marke entfernen. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer bei 16.840 Zählern.Auf der Terminseite stünden am heutigen Mittwoch wieder einige Quartalszahlen im Blickfeld. Es würden unter anderem Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43 / WKN A2E4K4), SFC Energy (ISIN DE0007568578 / WKN 756857), Kraft Heinz (ISIN US5007541064 / WKN A14TU4) und nachbörslich Cisco Systems (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) berichten.