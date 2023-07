Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX war mehrfach an der BIG PICTURE Horizontale bei 16.290 gescheitert und durchbrach im Anschluss am Donnerstag die lange Zeit schützende Horizontale bei 15.659, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Rücklauf von Freitag habe eben da geendet, bei 15.659.Der Rückweg über 15.659 sei Freitag und wahrscheinlich auch heute versperrt geblieben. Die DAX-Vorbörse finde sich heute 100 Punkte unter dieser Horizontale wieder, aktuell bei ca. 15.550. Unterhalb von 15.660 falle der DAX weiter, zunächst bis zum alten Gap bei 15.330 und bis zur EMA-200-Tage-Linie bei 15.176. Was spreche für einen steigenden DAX? Antwort a: Es spiele möglicherweise eine Rolle, dass der DAX seit 15.505 bereits zwei gleichlange Abwärtsstrecken absolviert habe, was oft eine Abwärtsphase beende (in dem Fall die von 16.427). Es passe aber nicht zur Jahreszeit. Antwort b: Der erreichte Überverkauftzustand im Stundenkerzenchart. (10.07.2023/ac/a/m)