Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX fiel gestern schon am Morgen unter eine kleine Unterstützung bei 15.862, die schon zuvor an zwei Tagen dieser Woche hier immer Beachtung fand, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die DAX-Route von 15.862 zu 16.100/16.150 sei demnach schon gestern vor 9 Uhr gefährdet gewesen. In der Tat habe kein Aufbäumen mehr geholfen, eine Zwischenrallie des Vormittags habe nach einem ersten Tief bei 15.753 eben dort geendet, bei 15.862.Der DAX beginne heute über der kritischen Horizontalen 15.659. Beruhigung, denn der US-Haushaltsdeal schreite per, den Deal annehmender Kongress-Abstimmung voran (Senat fehle noch). Über 15.659 bleibe der DAX neutral und könne sich zwischen 15.659 und 15.980 bewegen. Erster Widerstand sei 15.750. Zweiter Widerstand sei erneut 15.862. Unter 15.659 drohe ein schneller Abverkauf bis zum alten Gap bei 15.330 oder bis zur Horizontale 15.270, wo auch der heutige Pivot S3 zu verorten sei. Der VDAX sei nach oben von 16,29 auf 19,64 geschossen, was von Seiten der Investoren etwas Vorsorge mit Put-Optionen untermauere. (01.06.2023/ac/a/m)