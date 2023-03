Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.522 habe der deutsche Leitindex das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 erfolgreich überboten.



Das Long-Szenario: Könne der DAX am heutigen Freitag an die starke Bilanz dieser Woche anknüpfen, sollte es zunächst über das gestrige Intraday-Top gehen. Darüber könnte ein Hochlauf an das aktuelle Jahreshoch bei 15.706 lanciert werden. Gelinge es dem Index auf Anhieb, ein neues 2023er-Top zu markieren - idealerweise oberhalb des 2022er Februar-Tops bei 15.737 Punkten -, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der runden 16.000er Barriere eröffnen.



Das Short-Szenario: Falle das Aufwärtsmomentum zum Wochenschluss dagegen in sich zusammen, müsste zunächst auf das Volumenmaximum geachtet werden. Würden die Kurse unter 15.475 zurückfallen, könnte es zu einem Dip an die 15.400er Marke kommen. Halte diese Unterstützung nicht stand, würde das Niveau um 15.300 mit dem Vorwochenhoch (15.298) und dem GD50 (15.287) als Auffangzone nachrücken. Direkt darunter biete sich die Volumenspitze bei 15.250/15.225 als Haltestelle für einen möglichen Rücksetzer an. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben drehen, dürfte sich die Korrektur bis 15.151 ausweiten. (31.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) setzte seine Gewinnserie gestern fort und schraubte sich dabei über das Volumenmaximum, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Auch am vierten Handelstag der Woche habe der DAX weiter zulegen können. Dabei sei der Index, wie schon am Vortag, mit einem 100-Punkte-Gap in den Handel (Opening bei 15.429) gestartet und habe das Tagestief direkt nach der Eröffnung bei 15.425 Zählern markiert. Im Anschluss sei das Aktienbarometer nach oben gedreht und über Mittag auf das Tageshoch bei 15.536 Punkten gestiegen. Später seien die Notierungen zwar noch einmal an das Volumenmaximum zurückgefallen, hätten sich dank eines starken Schlussspurts aber bei 15.522 (+1,3%) in den Feierabend verabschieden können.