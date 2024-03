Ausblick: Aus charttechnischer Sicht habe der DAX seine zuletzt kursbestimmende Seitwärtsbewegung fortgesetzt.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste das Aktienbarometer im ersten Schritt per Tagesschluss über die runde 18.000er Barriere steigen. Gelinge der Break, würde das amtierende Allzeithoch vom vergangenen Donnerstag bei 18.039 in den Fokus rücken. Darüber wäre der Weg dann wieder frei von charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen unter das bisherige Wochentief vom Montag bei 17.903 zurück, müsste zunächst auf das Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 geachtet werden. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, dürfte das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 mit der 17.800er Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieser Auffangzone könnte es zu einem Test des Tiefs vom 7. März bei 17.619 und/oder zur Schließung der offenen Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 kommen. Würden die Kurse anschließend nicht nach oben drehen, wäre mit weiteren Abgaben bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 zu rechnen. (20.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich - vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid am heutigen Mittwoch - gestern leicht um 0,3% verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Wie in den Vortagen sei der DAX auch gestern per Tagesschluss nicht über die 18.000er Marke hinausgekommen. Nach einem nahezu unveränderten Start bei 17.932 Punkten (Vortagesschluss: 17.933) seien die Notierungen am späten Vormittag zwar bis auf das Tageshoch bei 17.998 Zählern gestiegen, seien anschließend jedoch auf das Tagestief bei 17.914 Zählern zurückgefallen. Mit einem Endstand bei 17.987 hätten die Blue Chips den überwiegend richtungslosen Handel schließlich mit einem kleinen Plus von 0,3% beendet.