Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem 104-Punkte-Gap an der 12.800er-Marke in den Handel gestartet sei (Vortagsschluss 12.905), hätten sich die Notierungen über weite Strecken rund um 12.800 Zähler seitwärts geschoben. Dabei sei das Aktienbarometer noch bis auf das Intraday-Top bei 12.852 gestiegen, habe den Schwung aber nicht für weitere Anstiege nutzen können. Denn mit Veröffentlichung der US-Inflationszahlen seien die Aktienmärkte zunächst nach unten gerauscht; für den DAX sei es dabei bis auf 12.625 zurückgegangen. Zur Schlussglocke habe der Index bei 12.756 notiert, was einem Tagesverlust von 1,2% entsprochen habe.Ausblick: Auf den ersten Blick habe der DAX mit dem neuerlichen Rücksetzer Boden verloren. Bei näherem Hinsehen falle jedoch auf, dass die Kurse weiterhin in Schlagdistanz zur 12.800er-Marke lägen. Das Long-Szenario: Könnten die deutschen Blue Chips über 12.800 steigen und die gestrige Kurslücke bei 12.905 schließen, stelle sich das nächste Kursziel sofort wieder auf 13.000 Punkte. Gelinge dort der Break, hätten die Notierungen Raum für einen Hochlauf an den Bremsbereich um 13.200/13.225 (Volumenspitze), der zusammen mit der oberen Begrenzung des März--Abwärtstrendkanals ein Widerstands-Cluster bilde. Darüber würden dann die 13.600er-Schwelle sowie das Vor-Corona-Top bei 13.795 warten. Das Short-Szenario: Mit dem Rückfall unter die Haltezone bei 12.800/12.850 Punkten hätten sich die Unterstützungen neu sortiert. Die ersten Haltestellen seien nun am gestrigen Tagestief bei 12'625 bzw. an der unteren Kante des Gaps vom 7. Juli bei 12'595 zu finden, bevor die beiden markanten Tiefs bei 12.439 (März-Tief) und 12.391 (aktuelles Jahrestief) angesteuert werden könnten. Direkt darunter sollte die Volumenspitze bei 12'375 stützend wirken. Verliere der DAX auch diesen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an, möglicherweise sogar unter die 12.000er-Barriere gerechnet werden. (14.07.2022/ac/a/m)