Der NASDAQ 100 Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe vor der Zahlen-Veröffentlichung der drei Tech-Werte mit 12.803,14 Zählern und damit mit einem Plus von 3,56 Prozent geschlossen. Erstmals seit August habe es das technologielastige Kursbarometer wieder über der Marke von 12.800 Punkten geschafft. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei hingegen leicht um 0,11 Prozent auf 34.053,94 Punkte gesunken. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei immerhin auf einen Anstieg um 1,47 Prozent auf 4.179,76 Zähler gekommen. Auch für ihn habe es für den höchsten Stand seit August gereicht.



Die Börsen Asiens hätten am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt knapp ein Prozent im Minus notiert, der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um 1,4 Prozent gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe mit 27.509,46 Punkten und damit 0,4 Prozent höher geschlossen.



Nach der Zahlenflut der vergangenen Tage werde es zum Wochenschluss etwas ruhiger. Es würden unter anderem TomTom (ISIN: NL0000387058, WKN: A0ET88), Sanofi (ISIN: FR0000120578,WKN: 920657), CIGNA (ISIN: US1255231003, WKN: A2PA9L) und Regeneron (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535) über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal berichten. Bei thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) und VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W) finde die Hauptversammlung statt.



Der Broker IG habe den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 15.502 Punkten hauchdünn unter seinem Vortagsniveau taxiert. Er bleibe damit in Reichweite seiner bisherigen Jahres-Bestmarke, die am Vortag mit knapp 15.521 Zählern aufgestellt worden sei.