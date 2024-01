Am Markt sei im Vorfeld lediglich mit 170.000 neuen Jobs gerechnet worden. Im Vormonat seien es noch 199.000 gewesen. Die Arbeitslosenquote sei mit 3,7 Prozent ebenfalls niedriger als die erwarteten 3,8 Prozent.



Zuletzt hätten einige Experten damit gerechnet, dass die FED bereits im März die Zinsen erstmals wieder senken könnte. Angesichts des weiter starken Arbeitsmarktes könnte der Optimismus hier etwas gebremst werden. Vor allem die zinssensitiven Tech-Titel seien zu Jahresbeginn bereits unter Druck geraten, dies könnte sich zumindest kurzfristig fortsetzen.



Der DAX setze nach den Daten seinen schwachen Jahresstart fort. Die Korrektur könnte kurzfristig noch anhalten. Allerdings zeige die robuste Konjunktur auch, dass es bei den Unternehmen weiter gut laufe. "Der Aktionär" erwarte deshalb weiter ein starkes Börsenjahr 2024. (05.01.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die mit Spannung erwarteten Daten vom US-Arbeitsmarkt sind da, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Dezember seien 216.00 neue Stellen geschaffen worden - mehr als erwartet. Die Befürchtung nehme daher wieder zu, dass die FED angesichts des weiter robusten Jobmarkts die Zinsen doch langsamer senken könnte als gedacht. Der DAX verliere am Nachmittag entsprechend an Boden.