Ausblick: Nachdem der DAX am Montag unter den GD200 gefallen sei, sei der Trendwechsel gestern mit neuerlichen Abgaben bestätigt worden. Damit habe sich das Chartbild in der kurzfristigen Perspektive weiter eingetrübt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Blue Chips jetzt zunächst per Tagesschluss über das Juli- und das August-Tief bei 15.456 bzw. 15.469 Punkten ausbrechen und anschließend Kurs auf den GD200 nehmen. Erst wenn die Notierungen oberhalb des langfristigen Durchschnitts (aktuell bei 15.558 Punkten) aus dem Handel gehen würden, könnte sich ein Sprint an die 15.600er Marke entwickeln. Darüber sollte weiterhin das Volumenmaximum mit dem März-Top (15.706 Punkte) überboten werden. Oberhalb dieser Barriere würde sich das Chartbild dann allmählich wieder etwas aufhellen.



Das Short-Szenario: Halte der Abwärtsdruck dagegen an, müsste jetzt bereits auf die 15.000er Marke geachtet werden. Falle der Index auf Schlusskursbasis unter die runde Tausender-Schwelle, könnte ein Rücksetzer an das 2022er März-Hoch bei 14.925 Punkten nicht ausgeschlossen werden. Eine Etage tiefer würde sich das Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.709 Punkten als charttechnische Unterstützung anbieten, bevor über einen Rückfall an das März-Tief bei 14.458 Punkten - das zudem von einer kleineren Volumenspitze verstärkt werde - nachgedacht werden müsste. (27.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es gestern auf ein neues September-Tief bei 15.229 Punkten zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Dem deutschen Leitindex sei es auch gestern nicht gelungen, sich gegen den derzeit vorherrschenden Abwärtsdruck zu stemmen. Schon zur Eröffnung bei 15.331 Punkten hätten die Blue Chips eine 74 Punkte breite Kurslücke in den Chart gerissen (Vortagsschluss bei 15.405 Punkten), die mit dem wenig später markierten Tageshoch bei 15.360 Punkten auch nur in Teilen habe geschlossen werden können. Stattdessen seien die Notierungen auf ein neues Monatstief bei 15.229 Zählern gefallen und schließlich am Ende einer verlustreichen Sitzung bei 15.256 Punkten (-1%) aus dem Handel gegangen.