Den Monatsultimo nutzen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt, um einen etwas anderen Blick auf die deutschen "blue chips" zu werfen.In den Mittelpunkt würden die Analysten dabei den Heikin Ashi-Chart stellen - und zwar auf Monatsbasis. Diese Chartdarstellungsform setze in besonderer Weise auf eine Glättung der Kurse. So ergebe sich der HA-Schlusskurs z.B. aus dem Mittelwert der vier Preisinformation einer Periode. Dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse werde somit nochmals stärker Rechnung getragen. In der Konsequenz würden sich Trends im Heikin Ashi-Chart oftmals klarer identifizieren lassen. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem sei die "HSBC Marktbeobachtung" aus dem Juni/Juli 2015 wärmstens ans Herz gelegt. Dort werde die Methodik ausführlich besprochen.Nun konkret zum DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ): Der Widerstandsbereich bei 16.300/16.400 Punkten sei auch hier klar zu erkennen. Gleichzeitig verbleibe die aktuelle Monatskerze innerhalb des Pendants vom Juli und verfüge zudem über einen markanten unteren Schatten. Beides seien Indizien dafür, dass die Aufwärtstrenddynamik nachlasse. Das führe zum bekannten Risikolevel bei 15.456 Punkten, denn unterhalb dieser Marke wäre auch im HA-Chart der angeführte Innenstab nach unten aufgelöst. (01.09.2023/ac/a/m)