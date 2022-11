Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es ist entschieden, die DAX 200-Tage-Linien bei 13.560/13.600 wurden klar überwunden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hürde sei aus dem Weg geräumt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich auch deutlich über die "pre-Pandemie-Horizontale" bei ca. 13.800 nach oben abgesetzt. Das Tempo des DAX Anstiegs sei atemberaubend, Dank der US-Makro-Daten von Donnerstag, 14:30 Uhr, die die Hoffnung nähren würden, dass die Inflation nun endlich wieder sinke und somit die Zinsentwicklung nicht so stark und schnell ausfalle wie bisher kommuniziert.



Der DAX sei im trendigen Überhitzungsmodus, der Trendindikator ADX steige, der DAX takte außerhalb der Bollinger Bänder, das Prozedere gleiche der berühmten "Fahnenstange". Eine Beobachtung die die BNP Paribas über die Jahre gemacht habe, sage aus, dass der DAX, ja jeder Basiswert, bis zu vier Tage außerhalb der Bollinger Bänder agieren könne. Das würde bedeuten, dass noch bis zu zwei weitere Tage auf der Oberseite draufgelegt werden könnten. In diesem Sinne gelte: Beginne der DAX heute oberhalb von 14.263 (doppelte Kursspitze von Freitag), so stünde einem Direktanstieg zu neuen Monatshochs nicht viel im Weg. Die Vorbörse takte um 8:15 Uhr bei ca. 14.285. (14.11.2022/ac/a/m)



