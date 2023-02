Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX -Handel behauptet weiterhin die neutrale Zone zwischen 15.521 und 15.270, gestern gelang kein Ausbruch über 15.521, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Handel sei alsbald im Beliebigen Oszillieren "versandet", da die US-Börsen in einer Feiertagspause gewesen seien.1) Heute "baue" sich der DAX wahrscheinlich zunächst ein Tief zwischen 15.437/15.417. 2) Ab 15.437/15.417 steige der DAX heute in vielen Fällen bis 15.533/15.555,55, seltener zu 15.634. 3) Nach Test von 15.533/15.555,55 bestünden heute Abwärtsrisiken, insbesondere dann, wenn in der Phase des Anlaufens von 15.533/15.555,55 kein DAX-Stundenschlusskurs über 15.521 hergestellt werden könne, stattdessen längere Stundendochte auftreten würden. 4) BULLISCH: Wenn der DAX heute über 15.521 steige und sich dann stundenlang über der Horizontalhürde 15.521, noch besser über 15.555,55 etabliere, würden die Chancen steigen, dass der DAX direkt Richtung des Jahreshochs 15.659 weiterziehe. (21.02.2023/ac/a/m)