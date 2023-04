Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX richtete sich gestern nach dem festeren Wochenauftakt sehr schön am Tages-Pivot-R3 15.722 aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Jeder Trader sollte wissen, dass es oberhalb des Tages-Pivot-R3 (XETRA) nur sehr selten noch was zu holen gebe. Daher sei der daraufhin einsetzende 6-stündige moderate Pullback von 15.726 zu 15.626 nur folgerichtig, also logisch gewesen. Zitat von gestern: "...Kommt der DAX heute Vormittag nach dem festen Start (+100 Punkte) nicht über das bisherige Monatshoch bei 15.737 hinaus und scheitert bspw. am Tages-Pivot-R3 bei 15.722, so käme ein weiteres Pullbackstandbein bis 15.450 in Frage...".Kein Kaufumfeld für den DAX. Die "Tür" zum Allzeithoch bei 16.290 sei weiter "zugenagelt" durch "Blocker"-Effekte an der markanten Horizontale bei 15.659 (vor allem zu erkennen im Tageskerzenchart). Was sich im DAX seit 9. Februar bei 1.5659 (mittlerweile multiple bestätigt) an Gegenwehr aufbaue, sehe schon sehr massiv aus. Die DAX-Vorbörse takte heute 8:15 Uhr bei ca. 15.665. Der XETRA DAX eröffne also 9 Uhr wahrscheinlich fast unverändert. Im DAX zeichne sich eine Trendabschwächung ab, die in Kürze einen Trendbruch und einen DAX-Rutsch zu 15.500 und 15.350 anmahne. (12.04.2023/ac/a/m)