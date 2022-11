Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - "Lässt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sich vom gestern abschwächenden US-Markt beeindrucken?", lautet die Frage in der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas.



Der Dow sei gestern bspw. von 33.160 bis 32.514 gefallen. Der DAX sei seit 20 Handelstagen in einer steilen Anstiegsphase und zeige bisher keine Schwächen. Der DAX sei von 12.000 bis 13.690 gestiegen. Die Trend-KO-Marke der Bullen sei erst bei 13.023. Nach oben hin scheine es keine Grenzen zu geben.



Die Bewegungsamplituden zur Oberseite würden immer kleiner, der Trend schwäche sich ab, Divergenzen würden eine Ermüdung der Bullen anzeigen. Kein Wunder, der DAX steige seit einem Indexlevel von 12.000 wie ein Strich in der Landschaft. Die DAX-Vorbörse werde heute etwas schwächer taxiert, bei ca. 13.616. Das seien 50 Punkte weniger als zum XETRA-DAX-Tagesschlusskurs von gestern. Die Entscheidungen über Trendbewegungen würden heute an zwei DAX-Marken, bei 13.690 bzw. bei 13.557 fallen. Oberhalb von 13.690 steige der DAX bis 13.795 und 13.853(R3). Höher als 13.853 steige der DAX heute kaum. (10.11.2022/ac/a/m)



