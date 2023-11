Auch die Börsen in Asien hätten sich am Morgen überwiegende freundlich präsentiert. In Tokio sei es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) bis zum Handelsende um gut ein Prozent nach oben gegangen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in Hongkong sei im späten Handel um 0,9 Prozent gestiegen, während der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, um 0,2 Prozent gesunken sei.



Am heutigen Donnerstag stünden auf der Konjunkturseite am Vormittag in Deutschland die Arbeitslosenzahlen für November im Fokus, auf der Unternehmensseite ist es eine Reihe von Quartalszahlen. Am Vorabend hätten bereits PayPal Holdings (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL), Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) und Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ihre Bücher geöffnet. Während Zalando seine Jahresziele gekappt habe und deutlich im Minus starten dürfte, seien FMC und PayPal optimistischer für das Gesamtjahr geworden. Die Aktien dürften im Plus starten.



Am heutigen Donnerstag würden außerdem Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF), HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF), Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL), Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) und am Abend nachbörslich Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) berichten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Oktober des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibt der Trend im neuen Monat positiv, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,6 Prozent höher auf 15.014 Punkte. Am Mittwoch habe sich der DAX bereits deutlich fester präsentiert. Hier habe er den Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 14.923,27 Zähler beenden können. Bei aktuell 15.042 Punkten warte nun die 21-Tage-Linie als Barometer für den kurzfristigen Trend.