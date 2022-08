Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg gestern an von 13.449 bis 13.587,56, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Im DAX liege oberhalb von 13.335 ein Aufwärtstrend vor.



Die Trend-KO Marke (Trendwechsel) schiebe sich durch das neue DAX Anstiegshochs ab heute von 13.091/13.042 auf 13.335 nach oben. Interessant wäre heute ein DAX-Start über der Big Picture Horizontale 13.600. Über 13.600 könnte der DAX schnell zum alten Gap bei 13.750 vorstoßen. Wenn der DAX noch mehr wolle, müsse er sich auch über die Tageskerzenchartwolke bei 13.807 erheben. Dann wäre Platz bis zur 200-Tage-Linie (EMA) des Tageskerzencharts bei 14.192. Starte der XETRA DAX 9 Uhr NICHT über der Big Picture Horizontale 13.600, so sei darauf zu achten, ob der Index im Zuge dessen auch unter 13.538/13.525 nachgebe. In dem Fall würde der Vormittag wohl seitwärts/ abwärts, mithin zwischen 13.538 und 13.400 verlaufen. Bei DAX-Schwäche, die unter 13.485 und unter 13.388 offenbar werden würde, könnte der Index heute bis 13.400 und bis 13.282 nachgeben, aber kaum tiefer als 13.245/13.211 (Pivot S3 + EMA200/h1). (04.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >