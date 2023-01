Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist außergewöhnlich gut ins neue Jahr gestartet und legte in den ersten neun Handelstagen um mehr als 1.000 Punkte zu, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".DAX könnte der Realität enteilenMit Hochspannung erwarteten die Anleger die jüngsten US-Inflationsdaten. Die am Donnerstag gemeldete Rate von 6,5 Prozent im Dezember habe zwar 0,6 Prozentpunkte tiefer als einen Monat zuvor gelegen, da dies jedoch genau die Erwartungen der Analysten getroffen habe, sei der DAX davon unberührt geblieben. Manche Marktstrategen würden nach der starken Vorstellung der letzten Wochen die Gefahr sehen, dass der Auswahlindex der Realität enteilt sei. Ebenfalls zur Vorsicht mahne, dass das Kapital für Neu-Engagements zunehmend schwinde. Daten des Analysehauses AnimusX zufolge seien Anleger in den vergangenen 16 Jahren nur sechsmal ähnlich hoch investiert gewesen. Grundsätzlich überwiege aktuell zwar die gute Stimmung, dennoch sollten Anleger äußerst wachsam bleiben. (13.01.2023/ac/a/m)