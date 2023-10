Ausblick: Auf Wochensicht habe der DAX nach dem Rücksetzer vom Freitag 0,3% an Wert verloren.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben drehen zu können, müssten die Notierungen per Tagesschluss über das Juli- und das August-Tief (15.456 bzw. 15.469) steigen und den Break mit einem Sprung über das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 bestätigen. Danach könnte sich ein Sprint an das neue Oktober-Hoch bei 15.575 entwickeln, bevor die 15.600er Marke und der trendentscheidende GD200 (aktuell bei 15.640) in den Fokus rücken würden. Nach einem Trendwechsel wäre ein Hochlauf an das Volumenmaximum und das März-Top bei 15.706 möglich.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die offene Kurslücke vom Dienstag bereits bis auf 50 Zähler geschlossen worden, womit nun vor allem auf das September-Tief bei 15.139 und die untere Kante des Gaps bei 15.128 geachtet werden sollte. Darunter würde die 15.000er Marke mit dem bisherigen Oktober-Tief bei 14.948 und dem 2022er März-Hoch bei 14.925 als Auffangzone nachrücken, bevor über eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des Juni-Hochs aus dem Vorjahr bei 14.709 nachgedacht werden müsste. (16.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag mit einem deutlichen Minus von 1,6% ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Tiefroter Wochenschluss für die deutschen Blue Chips - während die Notierungen am Vortag noch auf das Wochen- und neue Oktober-Hoch bei 15.575 hätten steigen können, sei es am Freitag mit deutlichen Verlusten in die Gegenrichtung gegangen. Schon mit dem Opening bei 15.400 habe das Aktienbarometer im Minus notiert (Schlusskurs vom Donnerstag bei 15.425), sei danach aber noch auf das frühe Tageshoch bei 15.410 Zählern geklettert. Im Anschluss hätten jedoch mehrere Verkaufswellen eingesetzt, die den Index kurz vor der Schlussglocke auf das Tagestief bei 15.178 bzw. den Endstand bei 15.187 gedrückt hätten.