Ausblick: Mit dem Rutsch unter die 15.000er Barriere habe sich das Chartbild weiter eingetrübt, zumal der Index nun innerhalb von zwei Sitzungen 674 Punkte verloren habe.



Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung müsste der DAX im ersten Schritt über die 15.000er Marke steigen und den Re-Break mit weiteren Kursgewinnen bestätigen. Idealerweise sollten die Notierungen dabei auch gleich über das vormalige März-Tief bei 15.151 klettern, um danach einen Sprint an die 15.200er Marke bzw. den GD50 lancieren zu können. Darüber würde dann die Volumenspitze bei 15.225/15.250 warten, bevor weitere Kursanstiege bis zu den Hürden im Bereich von 15.300 und 15.400 möglich wären.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe zunächst das 2022er März-Hoch bei 14.925 Punkten im Fokus. Sollte der DAX diesen Halt und das gestrige Tagestief bei 14.887 unterbieten, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an die 14.800er Marke gerechnet werden. Würden die Notierungen dort ebenfalls keine Unterstützung finden, wäre ein weiterer Rücksetzer bis an das Juni-Top bei 14.709 vorstellbar. Darunter sollte dann das Dezember-Hoch bei 14.676 stützend wirken, bevor die 100-Tage-Linie (aktuell bei 14.608) auf den Prüfstand gestellt werden könnte. (14.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat seine Verlustserie fortgesetzt und am gestrigen Montag 3% an Wert verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Tiefroter Wochenstart für die deutschen Blue Chips - nachdem die Notierungen schon am Freitag 1,3% eingebüßt hätten, seien die Kurse gestern erneut eingebrochen. Dabei sei der Index nahezu ungebremst unter die 15.000er Schwelle gefallen und habe im Tief bei 14.887 Punkten aufgesetzt. Dabei habe das Aktienbarometer den Handel zunächst mit leichten Gewinnen bei 15.435 begonnen, habe sich jedoch bereits nach wenigen Minuten dem Verkaufsdruck beugen müssen. Mit dem Endstand bei 14.959 sei der DAX dabei jetzt auf das Niveau von Mitte Januar zurückgefallen.