Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX sollte gestern zwischen 15.476 und 15.370 pendeln, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das habe zugetroffen. Der DAX habe bei 15.452 begonnen und sei bis 15.372 gefallen und sei dann wieder bis 15.486 gestiegen. Der XETRA DAX-Schlusskurs sei bei 15.412 festgestellt worden.Die DAX-Vorbörse springe an auf ca. 15.515.Das XETRA DAX-Jahreshoch 15.521 sei somit nah und greifbar. Leider sei die DAX-Tageskerze von gestern grundsätzlich keine bullische Ausgangslage für den heutigen Tag. Demnach würden weitere Konsolidierungstiefs bei 15.370 oder 15.270 in der Luft liegen. Darauf könne man aber nicht spekulieren, sondern nur hoffen, bei diesen Niveaus kaufen zu dürfen, falls diese kommen würden. Im Zweifel gelte weiterhin, dass der DAX aktuell seit 02.01.23 so stark sei, dass er aus allen Lagen "durch die Decke" gehen könne. Somit könne der DAX im Zweifel auch aus dem Stand heraus über 15.521 steigen. (09.02.2023/ac/a/m)