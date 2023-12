Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat seit Ende Oktober eine beeindruckende Rally von in der Spitze über 2.300 Punkten auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In der vergangenen Woche habe das Aktienbarometer dabei kurzfristig sogar erstmals oberhalb der Marke von 17.000 Punkten notiert. Auf der Zielgeraden hätten die deutschen Standardwerte die siebte weiße - sprich positive - Wochenkerzen in Serie verpasst. Aber auch sonst habe sich etwas im Vergleich zu den Vorwochen verändert: So verfüge die Kerze der abgelaufenen Woche über einen nennenswerten Docht - ein erstes Indiz dafür, dass die Bäume beim DAX® kurzfristig nicht mehr in den Himmel wachsen würden. Diesen Rückschluss lasse auch die kurzfristig sehr optimistische Börsenstimmung zu. Laut der aktuellen Sentimenterhebung sei der Anteil der Bären unter dem amerikanischen Privatanlegern auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Zu viel Euphorie stelle zunächst eher einen Bremsklotz für die Aktienmärkte dar. Zurück nach Deutschland: Die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochs der letzten drei Jahre bei rund 16.500/16.300 Punkten würden in Zukunft einen wichtigen Rückzugsbereich darstellen. (18.12.2023/ac/a/m)