Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf kleinere aber weiterreichende Zinserhöhungen in den USA haben auch dem Aktienmarkt zugesetzt, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe knapp 1,0% tiefer bei 13.130 Punkten geschlossen. Bleibe zu hoffen, dass der heute im Mittelpunkt stehende US-Arbeitsmarktbericht die Zinserhöhungsängste nicht noch forcieren werde. Derweil habe sich das technische Bild des DAX getrübt, da er in den Abwärtstrend zurückgefallen sei. Die Widerstandslinie verlaufe heute bei 13.247 Punkten. Ein schneller Anstieg darüber würde in Verbindung mit dem Schließen der gestern gerissenen Kurslücke (13.255) die Perspektiven wieder aufhellen.Die Indikatoren im Tageschart würden per saldo noch freundlich stimmen, allerdings scheine die Schwungkraft nachzulassen. Unterstützungen würden sich an der 100-Tagelinie bei 12.981 und folgend im Bereich der 21- und 55-Tagesdurchschnitte (13.784/13.786) zeigen. (04.11.2022/ac/a/m)