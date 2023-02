Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Investoren an den Aktienmärkten zeigten sich in der abgelaufenen Woche zunächst wenig beeindruckt von den wieder anziehenden Zinserwartungen beiderseits des Atlantiks, so die Analysten der Helaba.Der DAX könne auf ein neues Impuls- und Jahreshoch (15.658) verweisen. Zum Ende der Woche sei die Zuversicht dann aber doch auf die Probe gestellt worden und das hohe Niveau sei nicht gehalten worden. Per saldo sei es dem DAX gelungen, sich im Wochenvergleich knapp zu behaupten, die technischen Risiken würden aber bestehen bleiben.Hervorzuheben seien MACD, Stochastik und RSI. Letztere hätten negative Divergenzen ausgebildet und würden wie auch die Überkauftindikationen und die nachgebende Tendenz zur Vorsicht mahnen. Korrekturrisiko unterhalb der 21-Tagelinie, die knapp oberhalb von 15.200 verlaufe, bestünde bis in den Bereich um 15.000 Punkte. (13.02.2023/ac/a/m)