Ausblick: Mit dem gestrigen Inside-Day sei der jüngste Kursrutsch zunächst gestoppt worden. Allerdings sei es den Kursen erst im späten nachbörslichen Handel - und das ganz knapp - gelungen, in den März-Abwärtstrendkanal zurückzukehren.



Das Long-Szenario: Nach dem 200-Punkte-Aufstieg seien die Widerstände neu sortiert; könne der DAX direkt an die Aufwärtsbewegung anknüpfen, sollte nun der Ausbruch über 12.800 vollzogen werden, um einen Vorstoß bis 13.000 initiieren zu können. Gelinge der Re-Break (wichtig: per Tagesschluss), würde ein Sprint bis an den Bremsbereich bei 13.200/13.225 (Volumenspitze) ins technische Bild einer Erholung passen. Oberhalb dieser Hürde wäre anschließend Raum bis an die Eindämmungslinie bei 13.400, womit auch der Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung geglückt wäre.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt nun am März-Tief bei 12.439 zu finden, das zusammen mit dem aktuellen Jahrestief bei 12.391 eine Doppelunterstützung bilde. Würden die Notierungen diesen Halt verlieren, dürfte es direkt zum Test der Volumenspitze bei 12.375 kommen. Unterhalb dieses Levels müsste dann bereits ein Rücksetzer an die runde 12.000er-Marke einkalkuliert werden, bevor neuer Verkaufsdruck aufkommen und die Kurse bis an die markanten 2020er-Oktober-Tiefs bei 11.450 Punkten drücken könnte. (07.07.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nur einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf ein neues Jahrestief gefallen war, setzten die Blue Chips zu einer technischen Gegenreaktion an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der DAX bei 12.588 bereits 187 Punkte über dem Vortagsschluss (12.401) gestartet und im Anschluss direkt auf das Tageshoch bei 12.669 Zählern gestiegen. Die nachfolgende Schwächeperiode habe die Notierungen zwar bis auf das Tagestief bei 12.509 geführt, habe aber mit einem zweiten Kursanstieg am späten Nachmittag kompensiert werden können. Unterstützt durch die Wall Street habe sich der Index noch einmal in Richtung Tageshoch geschraubt, bevor das Aktienbarometer letztlich bei 12.595 mit einem Plus von 1,6% aus dem Handel gegangen sei.