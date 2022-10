Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienindex DAX kann auf eine erfreuliche Wochenentwicklung zurückblicken und markierte am Freitag nach schwachem Start ein Hoch bei 13.250, so die Analysten der Helaba.Sorgen wegen der wieder präsenteren Inflation- und Zinsängste hätten nur vorübergehend zu Rücksetzern geführt. Technisch sei das Bild beim DAX weiterhin freundlich. So würden sich Indikatoren wie MACD und Stochastik oberhalb der Signallinien aufwärts richten und auch der DMI stehe im Kauf. Noch liege der ADX unterhalb von 20, steige aber an, und neuerliche Kursgewinne sollten nicht ausgeschlossen werden. Die Widerstandslinie des Anfang des Jahres etablierten Abwärtstrends stehe bei rund 13.300 Zählern im Test. Weitere Hürden würden sich bei 13.564, dem Hoch vom September, und bei 13.689 in Form der 200-Tagelinie finden. (31.10.2022/ac/a/m)