Folglich dürfte zumindest die eine oder andere berichtende Firma die Anleger bereits bald mit ihren Zahlen enttäuschen. Entsprechend würden die Analysten vor allem im ersten Quartal mit einem wieder schwächeren DAX rechnen. Im Rahmen dieser Kursbewegung könnte die Marke von 13.000 Punkten abermals ins Blickfeld rücken.



Auch das momentane Zinsumfeld spreche für dieses eher pessimistische Szenario. So stehe die EZB aufgrund der hohen Inflationsraten in Euroland noch immer unter einem nicht zu unterschätzenden Handlungsdruck. Die Analysten würden von der Notenbank in Frankfurt im ersten Halbjahr 2023 Leitzinsanhebungen um weitere 125bp erwarten. Eine straffere Ausrichtung der Geldpolitik und damit einhergehende höhere Kapitalmarktrenditen seien immer Gift für die Kurse am Aktienmarkt. Auch die weiterhin hohe Nervosität der Anleger könne den DAX zum Start von 2023 belasten.



Diese angespannte Stimmung habe sich jüngst beispielsweise bei der zwischenzeitlichen Reaktion der Kurse an den globalen Aktienmärkten auf die nur vom Timing her überraschende Verkündung von operativen Anpassungen an der Strategie der japanischen Notenbank gezeigt. Die Zentralbanker in Tokio hätten die Leitzinsen zwar unverändert belassen, das Schwankungsband um ihre 10J-Zielrendite aber erhöht. Diese eigentlich erst für das zweite Quartal 2023 erwartete geldpolitische Maßnahme habe zwischenzeitlich auch für einen spürbaren Druck auf den DAX gesorgt, was die aktuelle Nervosität der Investoren sehr eindeutig illustriere.



Im Laufe des ersten Halbjahres sollte dann aber nach und nach immer klarer werden, dass die Entspannungstendenzen bei der Inflationsentwicklung in den USA der FED deutlich mehr Zurückhaltung bei der Neuausrichtung ihrer Geldpolitik erlauben sollte. Das FOMC dürfte zudem auch den US-Immobilienmarkt nicht unter zu starken Druck setzen wollen. Somit präsentiere sich das Zinsumfeld wohl schon bald erfreulicher für die globalen Aktienmärkte. Davon sollte auch der DAX profitieren können - entsprechend würden die Analysten den deutschen Leitindex in zwölf Monaten immerhin im Bereich von 15.000 Punkten sehen.



Fazit: Der DAX tanze aktuell regelrecht um die Marke von 14.000 Punkten. Für die Anleger seien die jüngsten Kursgewinne ein versöhnlicher Ausklang eines recht turbulenten Jahres. Das Umfeld bleibe zunächst aber schwierig. Zudem habe der Anstieg der Preise am Aktienmarkt nun dazu geführt, dass mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne eine ziemlich optimistische Erwartungshaltung der Investoren eingepreist sein dürfte. Hier bestehe sogar recht kurzfristig ein nicht zu unterschätzender Spielraum für Enttäuschungen.



Im ersten Halbjahr 2023 dürfte das Zinsumfeld zudem noch ein belastender Faktor für die Kursentwicklung sein. Damit heiße es wohl auch in 2023 - wie schon in 2022 - warten auf das zweite Halbjahr. (29.12.2022/ac/a/m)







