Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzt seine jüngste Talfahrt am Mittwoch fort, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".In der kommenden Woche würden die Notenbanken darüber entscheiden, wie es mit den Leitzinsen weitergehe. Nachdem die Märkte zuletzt eine weniger starke Straffung eingepreist hätten, habe der robuste US-Arbeitsmarkt Ende vergangener Woche wieder für ein Umdenken gesorgt. Würden FED und EZB ihre straffe Haltung deshalb beibehalten und die Zügel weiter anziehen, dürfte das den Aktienmarkt belasten.Die Richtung beim DAX zeigt aktuell wieder nach unten, so Maximilian Völkl. (07.12.2022/ac/a/m)