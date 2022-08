Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nehme die starken Vorgaben der Wall Street am Freitag positiv auf und sei am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Nachmittag deutscher Zeit werde Powell sprechen und könnte Hinweise auf den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der FED liefern. Konkrete Aussagen seien zwar eher unwahrscheinlich, dennoch dürfte die Wortwahl hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen und der Bekämpfung der Inflation am Markt genauestens beobachtet werden.Auch wenn der DAX die Talfahrt zuletzt gestoppt habe, bleibe das Chartbild derweil angeschlagen. (26.08.2022/ac/a/m)