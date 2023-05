Der Dow Jones sei um -0,31%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,39% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,48% gesunken.



Der Weltmarkführer für Schwerlaster Daimler Truck verdreifache in Q1 seinen Gewinn, der Absatz lege um 15% zu, aber der Auftragseingang schwächele und falle um 11%. Der Kapitalmarkt habe nach den Ende April veröffentlichten Eckdaten (unerwartet hoher Betriebsgewinn) mit einem noch höheren Gewinnziel gerechnet.



Der Lastwagenbauer Iveco (ISIN NL0015000LU4 / WKN A3DBBA) übernehme alle Anteile an dem im Jahr 2019 mit Nikola (ISIN US6541101050 / WKN A2P4A9) gegründeten Batterie-Joint-Venture. Iveco konzentriere damit die Weiterentwicklung der Batterie- und Brennstoffzellen- betriebenen LKW in Europa.



Der Ölgigant Saudi Aramco (ISIN SA14TG012N13 / WKN A2PVHD) verdiene in Q1 (im Vorjahresvergleich) aufgrund gefallener Rohölpreise 19% weniger. Dennoch seien immer noch rund EUR 29 Mrd. in der Kasse geblieben. Es sei geplant, den Aktionären eine unveränderte Dividendensumme in Höhe von EUR 17,7 Mrd. (für Q1) auszuschütten.



Der Euro bleibe weiter hin- und hergerissen über die Annahmen der vorangeschrittenen Zinserhöhungszyklen links und rechtsseitig des Atlantiks. Ölpreise hätten sich in diesem Umfeld über eine zukünftig harte oder weiche Landung der Weltwirtschaft sowie die Schwere einer möglichen Rezession gesorgt. (10.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX musste am Dienstag eine weitere Flut an Quartalszahlen verdauen, verließ das Parkett aber fast unverändert und machte Tagesverluste wieder wett, so die Analysten der Nord LB.Fresenius-Papiere (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) hätten haussiert (+8,73%). Die Dekonsolidierung der Dialysetochter Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) liege im Plan. Daimler Truck-Aktien (ISIN DE000DTR0CK8 / WKN DTR0CK) seien dagegen im Tagesverlauf zwischenzeitlich an das DAX-Ende gefallen (-1,98%), hätten sich aber auch wieder erholt. Sorgen um Lieferkettendisruptionen würden stärker als der erzielte Gewinnsprung belasten.Der DAX sei um +0,02% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) sei um -0,98% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um -1,33% gefallen.