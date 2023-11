Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten Handelstage hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) für eine Stabilisierung genutzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch sei es dem Aktienbarometer schwer gefallen, die Marke von 14.800 Punkten zurückzuerobern. Diese Weichenstellung hätten die deutschen Standardwerte gestern nachgeholt. Damit werde es ernst, denn das Gap vom 20. Oktober bei 14.936/14.985 Punkten - von den Analysten als wichtiger Signalgeber auserkoren - rücke nun in den Mittelpunkt. Bei einem Schließen dieser Kurslücke könnten Anleger von einer kurzfristigen Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 300 Punkten ausgehen. Mut machen würden im aktuellen Kontext diverse Indikatoren. So liege im Verlauf des RSI bereits eine untere Trendwendeformation vor. In der Vergangenheit hätten solche Indikatorenmuster oftmals einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zur äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf aufgewiesen. Darüber hinaus arbeite der MACD an einem neuen Einstiegssignal. Sentimenttechnisch sei der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern - gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) - auf 50,3% angesprungen. Das entspreche dem höchsten Stand des Jahres und sollte den Markt eher unterstützen. (02.11.2023/ac/a/m)

