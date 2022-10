Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge etabliert sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) oberhalb der Marke von 13.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern habe das Aktienbarometer dabei sogar die Erholungsgewinne der letzten Handelstage weiter ausbauen können. Damit würden die deutschen Standardwerte weiter Kapital aus dem zuletzt vielfach angeführten Kurstreiber in Form des abgeschlossenen Doppelbodens schlagen. Rein rechnerisch ergebe sich aus der unteren Umkehr ein Anschlusspotenzial von 800 Punkten bzw. ein Kursziel von rund 13.400 Punkten. Im Zusammenspiel mit der Glättungslinie der letzten 200 Wochen und dem seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 13.335/13.344 Punkten) entstehe in diesem Dunstkreis eine "große Schaltstelle". Unterstützungen bestünden indes bei 12.931 Punkten (Hoch vom 18. Oktober) sowie in Form der Nackenzone des o. g. Doppelbodens bei 12.600 Punkten. Wie regelmäßig am Donnerstag noch der Blick über den großen Teich und die dortige Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Die extrem negative Stimmung der letzten Wochen sei inzwischen ein Stück weit abgebaut worden (26,6% Bullen vs. 45,7 % Bären). Die Wirkung dieses unterstützenden Faktors lasse also nach. (27.10.2022/ac/a/m)



