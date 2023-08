Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach drei Mal "rot" folgte in der vergangenen Woche tatsächlich eine (gerade noch) "weiße" Kerze, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch in die neue Woche sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erfolgreich gestartet. Wirkliche Anschlusskäufe seien nach der freundlichen Eröffnung zwar nicht zu verzeichnen gewesen - aufgrund des Feiertages in Großbritannien vielleicht auch keine ganz große Überraschung. Dennoch werde das Tief vom vergangenen Freitag (15.579 Punkte) von zwei höhergelegenen Tiefs eingerahmt, wodurch in der Konsequenz ein sog. "swing low" entstehe. Dieses Phänomen markiere häufig kurzfristige Wendepunkte. Unter dem Strich bestünden also Erholungschancen. Das Hoch vom 24. August bei 15.897 Punkten definiere dabei ein erstes Erholungsziel, ehe die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.949 Punkten) einen weiteren wichtigen Widerstand abstecke. Das Stresslevel schlechthin würden dagegen unverändert die jüngsten beiden Tiefs vom August und Juli bei 15.469/15.456 Punkten im Zusammenspiel mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.418 Punkten) bilden. Unter diese Schlüsselzone sollte der DAX in Zukunft nicht mehr zurückfallen, denn ansonsten schlage die derzeitige Schiebezone in eine Topbildung um. (29.08.2023/ac/a/m)

