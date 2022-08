Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt ging beim DAX® (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) daneben - und zwar vom Handelsstart an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten die deutschen Standardwerte ein kleines Abwärtsgap (13.526/13.510 Punkte) verkraften müssen. Die Anschlussverkäufe im Verlauf der Handelssitzung hätten dann die charttechnischen Herausforderungen für das Aktienbarometer noch vergrößert. Schließlich sei der kurzfristige Erholungstrend der letzten Wochen (akt. bei 13.471 Punkten) ebenfalls unterschritten worden. Damit bestehe die Gefahr, dass die jüngste Gegenbewegung letztlich nur eine Bärenflagge darstelle.



In dieser Gemengelage bestehe kaum noch Spielraum für weitere Kursverluste, denn ein nachhaltiges Abgleiten unter die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.230 Punkten) würde auch die zuvor ausgeprägte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation negieren. Bei einer negativen Weichenstellung wäre zudem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.275 Punkten) erneut nachhaltig unterschritten. Flankiert würden diese charttechnischen Einschläge von einem neuen Verkaufssignal seitens des trendfolgenden MACD und auch der Blick über den großen Teich mache derzeit wenig Mut. (23.08.2022/ac/a/m)



