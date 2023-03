Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Manchmal passiert ganz lange nichts und dann passiert alles auf einmal." - dieses Bonmot beschreibt die charttechnische Situation der deutschen Standardwerte derzeit absolut zutreffend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem Ausverkauf vom Wochenauftakt sei es gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu einer Aufwärtsreaktion gekommen. Dabei habe das Aktienbarometer innerhalb der 550-Punkte-Spanne des Vortages verblieben. Der dadurch entstehende "inside day" dokumentiere einen gewissen Stabilisierungsversuch. Zwei Aspekte seien in diesem Zusammenhang zusätzlich wichtig. Zum einen habe es damit (zunächst) dort gehalten, wo es habe halten müssen - konkret auf Basis des strategischen Rückzugsbereiches bei 15.000/14.800 Punkten. Um den freundlichen Jahresauftakt zumindest in Teilen abzusichern, gelte es, diese Bastion in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Zum anderen seien die deutschen Standardwerte nach einem kurzen "Abtaucher" vom Vortag wieder in die Begrenzungen der Bollinger Bänder (unteres Band bei 15.099 Punkten) zurückgekehrt. Der gestrige Handelstag sorge also für einen Hoffnungsschimmer, welcher sich bei einem Sprung über die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.237 Punkten) bzw. über das Januarhoch (15.270 Punkte) verfestigen sollte. (15.03.2023/ac/a/m)

