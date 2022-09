Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Kursschwäche setzte sich gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer mit 11.863 Punkten ein neues Jahrestief hinnehmen müssen. Im weiteren Handelsverlauf sei es allerdings zu einer Gegenbewegung gekommen, sodass die anfängliche Kurslücke habe geschlossen werden können und ein sog. "intraday reversal" zu Buche stehe. Zusammen mit dem Halten der ehemaligen Trendlinie (akt. bei 11.995 Punkten) würden sich also verschiedene Mutmacher ergeben. Als weiteres Pro-Argument könnten Anleger zudem die schlechte Stimmung auf der Habenseite verbuchen. Die zweite Woche in Folge liege der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern gemäß der aktuellen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) über der 60%-Marke und damit auf dem höchsten Stand seit der Finanzmarktkrise. Unter dem Strich scheine damit eine temporäre Zwischenerholung realistisch - endgültige Entwarnung könne indes noch nicht gegeben werden. Schließlich bleibe es beim DAX ohne eine Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten bei dem strategischen Belastungsfaktor in Form des zuletzt nach unten aufgelösten absteigenden Dreiecks. (29.09.2022/ac/a/m)

