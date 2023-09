Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung unterstreicht erneut den unterstützenden Charakter der Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.600 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf dieser Basis hätten die deutschen Standardwerte einen klassischen "outside day" ausgeprägt, d. h. das gestrige Tagestief (15.661 Punkte) habe tiefer und das gestrige Tageshoch (15.795 Punkte) höher als die jeweiligen Pendants des Vortages gelegen. Die Grenzen eines solchen Außenstabes würden eine besondere Signalfunktion besitzen. Auf der Unterseite gelte das in besonderer Weise, da die eingangs angeführten Unterstützungen nur den Auftakt zur entscheidenden Haltezone aus den Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten sowie der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.475 Punkten) darstellen würden. Auch auf die Gefahr, dass sich die Analysten wiederholen würden: Erst unterhalb dieser Signalzone mutiere die aktuelle Seitwärtsphase zu einer Topbildung. Entsprechend dem o. g. Außenstab würde ein Anstieg über das gestrige Tageshoch ein erstes Entspannungsindiz sorgen. Charttechnisch noch wichtiger seien die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.932 Punkten) sowie die jüngsten Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten. Bei einem Anstieg über die zuletzt genannten Hürden wäre die Kursentwicklung seit Anfang August als inverse S-K-S-Formation zu interpretieren. (08.09.2023/ac/a/m)

