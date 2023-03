Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint derzeit ein gewisses Bewegungspotenzial aufzustauen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum einen habe das Aktienbarometer seit Anfang Februar unter dem Strich eine seitliche Schiebezone etabliert. Dieses Phänomen allein begünstige bereits eine neue Trendbewegung. Doch es gebe in diesem Kontext noch einen zweiten Aspekt: Im bisherigen Wochenverlauf sei die Schwankungsbreite des DAX an allen drei Handelstagen jeweils innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom vergangenen Freitag verblieben. Die dadurch entstehenden Innenstäbe würden auch kurzfristig für einen neuen Bewegungsimpuls sprechen. Bleibe die Gretchenfrage: in welche Richtung? Zur Beantwortung der Frage würden die Analysten einen Anstieg über das Vorwochenhoch (15.553 Punkte) auf der Oberseite bzw. ein Abgleiten unter die Haltezone bei 15.200 Punkten als Taktgeber definieren. Donnerstagmorgen - damit sei es wieder einmal an der Zeit für einen Blick auf die Börsenstimmung. Der jüngsten Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) zufolge seien auf Sicht der kommenden sechs Monate 23,4% der US-Privatanleger "bullish" gestimmt. Dem stehe mit 44,8% ein deutlicher Bärenüberhang gegenüber. Per Saldo stelle die verhaltene Stimmung einen unterstützenden Faktor dar. (02.03.2023/ac/a/m)



