Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die letzten Handelstage beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) von kleinen Handelsspannen dominiert wurden, hat das Aktienbarometer gestern eine neue Aufwärtsdynamik entwickelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Festmachen lasse sich diese Aussage vor allem an zwei Aspekten: Zunächst sorge das gestrige Aufwärtsgap (17.158 zu 17.280 Punkte) für ein Ausrufezeichen, welches anschließend noch in einem neuen Allzeithoch (17.430 Punkte) gegipfelt habe. Damit habe der DAX® auch den jüngsten Außenstab auf Wochenbasis nach oben aufgelöst. Als letztes Pro-Argument sei das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD zu nennen. Per Saldo sei der laufende Aufwärtstrend also absolut intakt bzw. habe gerade nochmals eine nachhaltige Bestätigung erfahren. Mittlerweile sei es nur noch ein Wimpernschlag bis zum rechnerischen Mindestkursziel von 17.450 Punkten der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der entsprechenden Konsolidierung (17.410 Punkte) habe das Aktienbarometer bereits abgearbeitet. Auf der Unterseite diene indes die oben genannte Kurslücke als eine erste Haltezone, ehe ein weiteres Gap von Mitte Februar (17.004 zu 16.958 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich markiere. (23.02.2024/ac/a/m)